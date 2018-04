Assis vence Pinheiros por 92 a 85 O Assis conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Paulista Masculino de Basquete, nesta quinta-feira à noite, no Ginásio José Nigro, em Assis, ao superar o Pinheiros por 92 a 85 (42 a 41). Esta foi a primeira derrota do time da Capital na competição, depois de duas vitórias seguidas. Os destaques foram Edu (19 pontos, 4 rebotes e 11 assistências) e Márcio (19 pontos e 3 assistências) pelo Assis. Adão (25 pontos, 3 rebotes e 3 assistências) e Mortari (20 pontos e 3 rebotes) foram os melhores pelo Pinheiros.