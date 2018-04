Astro da NBA pede calma para voltar a jogar basquete

Sem contar com Yao Ming, que se recupera de uma nova fratura no pé esquerdo, o Houston Rockets também pode ficar sem o ala Tracy McGrady, trocado junto ao Orlando Magic em 2004 como a grande estrela para a franquia.

O jogador, de 30 anos, se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo realizada no dia 24 de fevereiro, e não tem previsão de quando irá voltar. A previsão inicial era para outubro, mas McGrady já disse que ainda é cedo para afirmar. "Ainda não é tempo de acelerar o processo [recuperação do joelho] e voltar a jogar, mas já tenho confiança em correr, pular e arriscar alguns arremessos", disse o ala.

De acordo com o departamento médico dos Rockets, McGrady passará por uma nova ressonância magnética em novembro para confirmar sua volta ao time de Houston e cumprir o último ano de seu contrato, que lhe paga US$ 20 milhões (cerca de R$ 35,8 milhões) por temporada.

Com apenas 35 jogos disputados na temporada passada, McGrady terá de realizar um bom campeonato com sua atual equipe para buscar um contrato vantajoso na próxima pré-temporada. "Eu ainda tenho alguns anos para jogar na NBA. Estou bem e vou provar isso", afirmou o jogador, que também poderá servir de "moeda de troca" para os Rockets.

Em 12 temporadas, Tracy McGrady jogou pelo Toronto Raptors e Orlando Magic antes de ir para Houston. O primo do astro Vince Carter possui médias de 22,1 pontos e 4,7 assistências.