Astro da NBA se envolve em briga em Indianápolis Depois de levar um soco na boca e ser atropelado por um veículo, tiros para o alto para afastar os agressores. Esse foi o roteiro do que aconteceu na madrugada desta sexta-feira com o jogador Stephen Jackson, astro do Indiana Pacers, da NBA. Apesar de toda a confusão, não há registro de feridos graves e ninguém foi detido pela polícia. Segundo o relato policial, feito pelo sargento Matthew Mount, a confusão começou dentro de uma boate de strip-tease em Indianápolis. Stephen Jackson, ao lado de seus companheiros no Indiana Pacers, Jamaal Tinsley, Marquis Daniels e Jimmie Hunter, discutiu com um grupo de clientes do local. Depois disso, os jogadores teriam saído do estabelecimento, mas acabaram sendo seguidos. Aí, do lado de fora da boate, houve a briga e o atropelamento de Stephen Jackson, que tirou sua pistola 9 milímetro e deu 5 tiros para o alto, provocando a fuga dos agressores. Stephen Jackson recusou atendimento da polícia no local da briga e teria ido, mais tarde, para um hospital. Segundo o sargento Matthew Mount, o jogador da NBA tinha porte de arma e o trabalho agora é identificar o outro grupo envolvido na confusão. Além disso, foi encontrada uma pequena quantidade de maconha dentro do carro de Jamaal Tinsley. Aos 28 anos, Stephen Jackson é um importante jogador do Indiana Pacers, mas já tem um histórico de confusões. Há duas temporadas, por exemplo, ele foi suspenso por 30 partidas pela direção da NBA depois de se envolver numa briga com torcedores do Detroit Pistons durante um jogo.