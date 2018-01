Astro francês quebra dedo e não joga o Mundial de basquete Por causa de uma lesão, o armador francês Tony Parker, que disputa a NBA pelo San Antonio Spurs, foi cortado nesta sexta-feira da seleção francesa de basquete que vai disputar o Mundial do Japão, que começa neste sábado. O francês, de 24 anos, fraturou um dedo da mão direita quando participou de um jogo amistoso contra a seleção brasileira, disputado no começo desta semana. Os médicos optaram por afastar o jogador pois ele não conseguiria se recuperar até o final da primeira fase. "Tony queria tentar participar da competição, entretanto, um esforço poderia agravar a lesão. Ele voltará para o San Antonio para se recuperar", explicou Claude Bergeaud, técnico da França, que chamou para o lugar do jogador o ala-armador Mamoutou Diarra, de 26 anos e 1,98 metro de altura. A França, que está no Grupo A, estréia no Mundial contra a Argentina, neste sábado. Além dos argentinos, os outros adversários dos franceses na primeira fase serão Líbano, Nigéria, Venezuela e Sérvia e Montenegro.