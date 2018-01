Astros dão o tom na rodada deste domingo da NBA Alguns astros da NBA como Vince Carter, Lee Bron James e Allen Iverson cumpriram seu papel e comandaram suas equipes à vitória na rodada deste domingo. O ala LeBron James anotou 35 pontos e ajudou o Cleveland Cavaliers chegar à vitória por 101 a 97 sobre o Charlotte Bobcats, no seu oitavo triunfo seguido. O Cavaliers ocupa o quarto lugar na Conferência Leste. Com esta vitória, iguala sua maior seqüência de triunfos na temporada. O pivô brasileiro Ânderson Varejão jogou 21 minutos e anotou sete pontos, capturou sete rebotes e deu um toco. Já Allen Iverson anotou 32 pontos e controlou o Philadelphia 76ers para a segunda vitória consecutiva contra o New York Knicks. Com o resultado, 114 a 95, o 76ers se mantém no oitavo lugar da Conferência Leste. O Knicks é último colocado da Conferência Leste. Vince Carter foi o cestinha com 43 pontos e levou o New Jersey Nets ao triunfo por 90 a 78 sobre o Miami Heat. O Nets conseguiu sua 12ª vitória consecutiva, a maior seqüência de vitórias neste momento, e continua em terceiro na Conferência Leste. O Heat é vice-líder desse mesmo grupo e perdeu pela quarta vez nas últimas 10 partidas. Chris Paul alcançou o primeiro "triple-double" de sua carreira ao anotar 24 pontos, 12 assistências e 12 rebotes. Com os números, o New Orleans Hornets derrotou o Toronto Raptors por 120 a 113, em partida que teve duas prorrogações. O Raptors ocupa o 12.º lugar da Conferência Leste. O pivô brasileiro Rafael "Baby" Araújo começou no banco e jogou apenas 19 minutos. Neste tempo em quadra, "Baby" anotou 10 pontos, capturou oito rebotes, deu uma assistência e um toco. Ray Allen foi o destaque do Seattle SuperSonics na vitória por 122 a 83 sobre o Portland Trail Blazers. O SuperSonics (30-43) interrompeu uma seqüência de duas derrotas seguidas, enquanto que o Trail Blazers (20-53) ampliou para 10 o número de derrotas consecutivas. A equipe de Seattle ocupa o penúltimo lugar na Divisão Noroeste e na Conferência Oeste, enquanto que o Trail Blazers está na lanterna da mesma divisão e da mesma conferência. O Sacramento Kings venceu por 106 a 96 o Los Angeles Clippers, com uma bela atuação ala-pivô Ron Artest, que anotou 26. O Kings (38-36) venceu o terceiro jogo seguido e se manteve no oitavo lugar da Conferência Oeste. O Clippers continua no quinto lugar da Conferência Oeste. Outros resultados da rodada Detroit Pistons 109 x 102 Phoenix Suns Dallas Mavericks 103 x 79 Denver Nuggets Minnesota Timberwolves 106 x 104 Golden State Warriors (após uma prorrogação) Los Angeles Lakers 104 x 88 Houston Rockets Memphis Grizzlies 98 x 87 Atlanta Hawks