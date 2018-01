Astros do EUA ignoram Yao Ming e arrasam a China A seleção de estrelas dos Estados Unidos mostrou força e bateu a China por elásticos 121 a 90 na madrugada deste domingo, em jogo disputado em Sapporo, pelo Grupo D do Mundial masculino de basquete. Depois de uma estréia até ponto tímida - vitória por 111 a 100 sobre Porto Rico -, os astros da NBA mostraram grande jogo coletivo e tiveram sete jogadores marcando pontos de dois dígitos. O destaque foi Dwayne Wade, do Miami Heat, cestinha da partida com 26 pontos. O grandalhão chinês Yao Ming, de 2,29m, que também atua na NBA, no Houston Hockets, mesmo com uma atuação razoável - anotou 21 pontos -, é o maior cestinha do Mundial até o momento, já que havia marcado mais 30 na derrota para a Itália, na estréia. A grande decepção do torneio vem sendo a Sérvia e Montenegro, atual campeã. Na madrugada deste domingo, o time perdeu o segundo jogo seguido: 61 a 65 para a França, que se recuperou da derrota para a Argentina na estréia. No entanto, o cestinha do jogo, válido pelo Grupo A, foi o sérvio-montenegrino Rankovic, com 22 pontos. A França está desfalcada de Tony Parker, jogador do San Antonio Spurs, da NBA, que fraturou a mão e está fora do campeonato. No último jogo do dia, em Hamamatsu, a Grécia bateu a Lituânia por 86 a 71, com 15 pontos de Spanoulis, e lidera o Grupo C, o mesmo do Brasil, juntamente com a Turquia.