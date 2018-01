Até US$ 3 mil para ver Jordan jogar A febre para ver Michael Jordan está causando congestionamento nas linhas telefônicas das equipes da NBA. Torcedores, que não gastavam um dólar para ver o Wizards, pagam US$ 3 mil por dois lugares para a temporada completa, no MCI Center de Washington. A procura por ingressos nas outras cidades, com times da Liga, é dramática. Todas as equipes incluiram tickets dos jogos contra o Wizards nos pacotes mais caros. Os individuais estão esgotados.