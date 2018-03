Atenas derrota Uberlândia por 83 a 82 Com os desfalques do lateral Cambraya e dos ala-pivôs Brasília e Juliano, mas com o apoio maciço da torcida local, a Unit/Uberlândia foi derrotada nesta terça-feira pelo Atenas, de Córdoba, por 83 a 82, na primeira partida da final da Liga Sul-Americana de Basquete Masculino. As equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, em Uberlândia.