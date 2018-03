Atenas é campeão da Liga Sul-Americana O time de Atenas, da Argentina, é campeão da Liga Sul-Americana de Basquete. Nesta terça-feira, em Belo Horizonte, o time argentino derrotou o Uberlândia por 79 a 76 (46 a 40). Com este resultado, o Atenas venceu a série melhor-de-cinco por 3 a 2 e conquistou pela terceira vez o título continental. O destaque da partida foi o argentino Campana, autor de uma cesta a 30 segundos do fim da partida, marcando 77 a 76. O norte-americano Tony, do Uberlândia, perdeu a bola a nove segundos do fim. No último lance do jogo, Helinho e Rogério tentaram a cesta de três pontos, mas falharam.