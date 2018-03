Atenas vence Uberlândia por 97 a 90 O Atenas, da Argentina, ficou a uma vitória do título da Liga Sul-Americana de Basquete Masculino, ao derrotar Uberlândia, por 97 a 90 (44 a 45), nesta terça-feira à noite, em Córdoba. Com este resultado, o time argentino lidera o playoff final melhor-de-cinco jogos por 2 a 1. As equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, às 21 horas, novamente em Córdoba. Para o time mineiro resta vencer e levar a decisão para o quinto e decisivo jogo, que está previsto para Uberlândia.