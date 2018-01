Atlanta bate o Milwaukee na NBA O Atlanta Hawks derrotou na noite desta quinta-feira o Milwaukee Bucks por 98 a 80 pela NBA. O ex-jogador dos Bucks, Glenn Robinson, foi o cestinha dos Hawks, com 23 pontos, acompanhado de perto por Jason Terry, que marcou 19 e deu 12 assistências. Com o resultado, o Atlanta toma o quarto lugar dos Bucks na Divisão Central, com nove vitórias em 19 partidas. O Milwaukee, que teve Tim Tomas como seu maior pontuador, 17, soma dez derrotas e oito vitórias. Na outra partida desta noite, o Minnesota Timberwolves bateu o Golden State por 114 a 98.