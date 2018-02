Atlanta finalmente vence fora na NBA Depois de perder as últimas 23 partidas que disputou como visitante, a equipe do Atlanta Hawks finalmente conseguiu vencer um jogo fora-de-casa na temporada 2004/05 da liga norte-americana de basquete, a NBA. E, mesmo assim, não nada fácil. Na madrugada deste sábado, os Hawks ainda precisaram disputar a prorrogação para bater o time do Toronto Raptors por 116 a 112. Estes foram os outros resultados da noite: Philadelphia 76ers 112 x 80 Charlotte Bobcats Orlando Magic 96 x 101 Minnesota Timberwolves Indiana Pacers 101 x 83 Golden State Warriors Boston Celtics 115 x 113 Detroit Pistons Milwaukee Bucks 110 x 112 Dallas Mavericks Utah Jazz 82 x 94 Memphis Grizzlies Phoenix Suns 107 x 127 Houston Rockets Sacramento Kings 113 x 112 Los Angeles Clippers Seattle SuperSonics 97 x 100 Chicago Bulls