Atlanta Hawks e Oklahoma City Thunder abrem vantagem nos playoffs

INDIANÁPOLIS - Atlanta Hawks e Oklahoma City Thunder saíram em vantagem na noite deste sábado em seus confrontos na abertura dos playoffs da NBA, a liga norte-americana de basquete. O Atlanta foi quem obteve o resultado mais surpreendente, ao derrotar o Indiana Pacers, dono da melhor campanha da Conferência Leste, fora de casa.

Jogando em Indianápolis, o time visitante brilhou em quadra e levou a melhor pelo placar de 101 a 93. Jeff Teague, autor de 28 pontos, e Paul Millsap, com 25, conduziram o Atlanta no início da série melhor-de-sete jogos. Paul George foi o destaque do Indiana, com 24 pontos.

Apesar da torcida contra, o Atlanta dominou o primeiro quarto e abriu seis pontos de vantagem no placar. A vantagem foi neutralizada pelos anfitriões na sequência. Mas os visitantes voltaram a se impor em quadra no terceiro quarto. No fim, o Indiana reduziu a diferença e tentou encostar, mas o Atlanta garantiu a vitória. As duas equipes voltam a se enfrentar na terça-feira, novamente em Indianápolis.

Em Oklahoma, a equipe da casa aproveitou a vantagem de jogar diante de sua torcida e bateu o Memphis Grizzlies por 100 a 86. Para tanto, os anfitriões contaram com outra boa atuação de Kevin Durant, responsável por 33 pontos, oito rebotes e sete assistências. Russell Westbrook contribuiu com um double double de 23 pontos e dez rebotes.

Pelo Grizzlies, Zach Randolph anotou 21 pontos e 11 rebotes, enquanto Mike Conley registrou 16 pontos e 11 assistências. A dupla, contudo, não conseguiu evitar o revés na abertura da série. A segunda partida entre os dois times está marcado para esta segunda-feira, de novo na casa do Oklahoma City Thunder.