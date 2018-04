Atlanta Hawks perde a 17.ª consecutiva fora de casa

O Atlanta Hawks perdeu a 17.ª partida seguida fora de casa pela NBA ao ser batido, na noite de sábado, pelo Milwaukee Bucks por 105 a 96, em jogo da temporada regular. Os destaques dos Bucks (4-4) foram o pivô Andrew Bogut e o ala-armador Michael Redd, com 21 pontos cada. Os Hawks (3-6) perdeu sua terceira partida seguida fora de casa na temporada, e a 17.ª consecutiva, incluindo as 14 da campanha passada. A última vez que a equipe de Atlanta venceu fora de seus domínios foi no dia 14 de fevereiro, sobre o Los Angeles Clippers por 96 a 93. O destaque dos Hawks foi o ala Josh Smith, com 38 pontos e sete rebotes, enquanto o ala-armador Joe Johnson contribuiu com outros 14.