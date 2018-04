Atlanta poupa titulares e tropeça; LeBron bate recorde nos Cavaliers

Até então dono da melhor campanha da temporada 2014/2015 da NBA, o Atlanta Hawks considerou que poderia entrar em quadra com um time praticamente reserva que mesmo assim venceria o Philadelphia 76ers, segundo pior time da liga. Mas não foi isso que aconteceu. Na noite de sábado, os 76ers surpreenderam os Hawks e venceram, por 92 a 84, em casa, chegando apenas ao 14.º triunfo em 63 partidas.

O técnico Mike Budenholzer decidiu deixar três titulares no banco e acabou punido, uma vez que o ataque não funcionou, arremessando pouco e mal. Foram 102 arremessos dos Hawks, contra 132 dos 76ers, que tiveram como cestinha o camaronês Luc Mbah A Moute e Hollis Thompson, ambos com 19 pontos.

Agora o Atlanta, que segue líder do Leste, tem campanha de 49 vitórias e 13 derrotas, enquanto o Golden State Warriors, ponteiro do Oeste, 48 triunfos e 12 revezes, com melhor aproveitamento.

Em Cleveland, os Cavaliers voltaram a vencer e fizeram 89 a 79 no Phoenix Suns. LeBron James bateu mais um recorde, desta vez da franquia. Ele se igualou a Mark Price como o jogador que mais deu assistências pelo time: 4.206. No mês passado, ele já havia se tornado o ala com mais assistências na história da NBA, superando Scottie Pippen.

Desta vez, entretanto, a partida de LeBron não foi espetacular, mas ele fez 17 pontos, deu seis assistências e pegou oito rebotes. Kevin Love fechou o jogo com double-double, de 13 pontos e 10 rebotes. Já Tristan Thompson, além de marcar 15 pontos, ainda pegou 12 rebotes, sendo oito ofensivos.

Ex-time de LeBron, o Miami tinha 12 pontos de desvantagem para o Sacramento King no início do último quarto e foi buscar a vitória, por 114 a 109, na prorrogação. A equipe da Califórnia ainda teve a chance da vitória, com 24 segundos na última posse de bola no tempo regulamentar, mas desperdiçou.

Confira os resultados deste sábado na NBA:

New Orleans Pelicans 95 x 89 Memphis Grizzlies

Cleveland Cavaliers 89 x 79 Phoenix Suns

Miami Heat 114 x 109 Sacramento King

New York Knicks 86 x 92 Indiana Pacers

Philadelphia 76ers 92 x 84 Atlanta Hawks

Minnesota Timberwolves 121 x 113 Portland Trail Blazers

Milwaukee Bucks 91 x 85 Washington Wizards

Denver Nuggets 100 x 114 Houston Rockets

Acompanhe os jogos deste domingo na NBA:

San Antonio Spurs x Chicago Bulls

Golden State Warriors x Los Angeles Galaxy

Brooklyn Nets x Utah Jazz

Detroit Pistons x Charlotte Hornets

Orlando Magic x Boston Celtics

Oklahoma City Thunder x Toronto Raptors

Los Angeles Lakers x Dallas Mavericks