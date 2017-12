Atordoados, Pacers perdem para Magic Depois da confusão no jogo contra o Detroit Pistons, esta sexta-feira, a equipe do Indiana Pacers, mesmo jogando em casa, não teve forças para resistir ao bom jogo do Orlando Magic. Os Pacers foram obrigados a jogar com uma formação improvisada, limitada a apenas seis jogadores, já que seus principais nomes, Ron Artest, Jermaine O´Neal e Stephen Jackson, foram suspensos por tempo indeterminado em decorrência dos acontecimentos da noite de ontem e outros jogadores estavam contundidos. Mesmo assim, conseguiram mostrar garra e perderam para o Magic pelo placar apertado de apenas 86 a 83. Antes da partida começar, o locutor do ginásio avisou os torcedores que qualquer pessoa que jogasse objetos ou invadisse a quadra seria presa. O público respondeu com aplausos de aprovação. Como medida de segurança, as cadeiras usadas pelos jogadores reservas e as que ficam na primeira fila da torcida foram fixadas ao solo por cabos metálicos. Confira os demais resultados da noite: Los Angeles Clippers 86 x 91 Houston Rockets Atlanta Hawks 79 x Utah Jazz 92 Cleveland Cavs 100 x 84 Charlotte Bobcats New Orleans Hornets 94 x 99 Minnesota Timberwolves New Jersey Nets 86 x 97 Washington Wizards Golden State Warriors 87 x 100 Memphis Grizzlies