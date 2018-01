Austrália ganha da França e vai enfrentar o Brasil A seleção da Austrália será a adversária do Brasil nas semifinais do Mundial feminino de basquete. A classificação do time da Oceania foi garantida nesta quarta-feira com a vitória por 79 a 66 da França, pelas quartas-de-final do torneio, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O jogo será nesta quinta, às 15h15 (com Globo, ESPN Brasil e SporTV 2). Esta será a segunda vez que o time brasileiro enfrentará as australianas só neste torneio. Na segunda fase, também no Ibirapuera, a equipe australiana ganhou das brasileiras por 82 a 73. Na história do Mundial, incluindo este último jogo, a Austrália leva vantagem, pois ganhou cinco jogos e o Brasil apenas dois.