Austrália ganha outra e mantém 100% de aproveitamento A Austrália manteve a campanha perfeita no Mundial Feminino de Basquete, ao derrotar a Espanha por 72 a 68 neste sábado, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. E o próximo adversário das australianas é justamente o Brasil, neste domingo, também no Ibirapuera. A vitória sobre a Espanha, na abertura da segunda fase do Mundial, foi a quarta da Austrália em quatro jogos disputados - assim, lidera o Grupo E. Dessa vez, a australiana Lauren Jackson marcou 11 pontos e pegou 12 rebotes, mas a cestinha da partida foi a espanhola Valdemoro, com 19 pontos. Já pelo Grupo F, em Barueri, a República Checa ganhou da China por 79 a 73. O resultado deste sábado deixou as checas perto da vaga nas quartas-de-final e complicou a situação das chinesas, que ficaram em último lugar da chave. Neste domingo, a República enfrenta a Rússia às 11h45 e a China encara Cuba às 16h15 - ambos os jogos são em Barueri.