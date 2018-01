Austrália mantém 100% de aproveitamento no Mundial A Austrália confirmou seu favoritismo e acabou a primeira fase do Mundial Feminino de Basquete com 100% de aproveitamento - ao lado dos Estados Unidos, foi a única seleção a conseguir tal feito. Nesta quinta-feira, as australianas derrotaram Canadá por 97 a 65, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O destaque da vitória australiana foi mais uma vez Lauren Jackson, que marcou 23 pontos e pegou 9 rebotes. Com isso, a Austrália terminou em primeiro lugar do Grupo B, que também teve a classificação de Lituânia e Canadá. No outro jogo desta quinta-feira à noite, que fechou a primeira fase do Mundial, a China derrotou a Nigéria por 71 a 59, em Barueri. A vitória classificou a seleção chinesa em terceiro lugar do Grupo C - a Nigéria acabou eliminada. Nesta mesma chave, a primeira colocação foi dos Estados Unidos, enquanto a Rússia ficou em segundo.