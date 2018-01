Austrália vence a Rússia e é campeã mundial de basquete A seleção feminina da Austrália jogou como uma verdadeira campeã e derrotou a Rússia por 91 a 74 (43 a 35), neste sábado, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, na grande decisão do Mundial de Basquete. Essa é a primeira vez que as australianas conquistam o título e, assim, já se garantiram nos Jogos Olímpicos de Pequim, na China, em 2008. As russas, que haviam derrotado as favoritas norte-americanas na semifinal, ficaram com o terceiro vice consecutivo - em 1998 e em 2002, perderam para os Estados Unidos. O grande destaque da partida final foi a australiana Penelope Taylor, que foi a cestinha com 28 pontos e ainda conseguiu agarrar nove rebotes. A pivô Lauren Jackson também teve participação importante na vitória de sua equipe com 16 pontos e 11 rebotes. Kristi Harrower e Belinda Snell, outras duas titulares, também contribuíram com 15 e 12 pontos, respectivamente. No lado russo, Maria Stepanova correu bastante e marcou 17 pontos, além de pegar 13 rebotes, na tentativa de reverter a vantagem australiana construída desde o primeiro quarto. Shchegoleva, com 15 pontos, Ilona Korstin e Ilona Korstin, ambas com 10, foram as outras jogadores russas que conseguiram dois dígitos na pontuação. Com o inédito título mundial, a Austrália se torna apenas o quarto país a ganhar o campeonato. Os Estados unidos são os maiores vencedores com sete conquistas. A Rússia, contando com as taças vencidas ainda como União Soviética, tem seis títulos e o Brasil tem uma conquista - em 1994, na Austrália, ao bater a China na decisão.