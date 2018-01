Avery Johnson é eleito o técnico do ano na NBA Substituindo Don Nelson no comando do Dallas Mavericks, Avery Johnson foi eleito, nesta terça-feira, o melhor técnico do ano na NBA. A escolha foi feita através de uma votação com jornalistas que acompanham a competição nos Estados Unidos e no Canadá. Johnson, que fez sua primeira temporada completa no comando de uma equipe na liga, conseguiu 419 pontos. Ele se tornou o primeiro treinador dos Mavericks a ganhar o prêmio. A segunda colocação ficou com Mike D´Antoni (Phoenix Suns), com 247 pontos. Flip Saunders, do Detroit Pistons, foi o terceiro (223). Sob o comando de Avery Johnson, o time de Dallas fechou a temporada regular com 60 vitórias em 82 partidas, sua melhor campanha, ao lado da temporada 02/03, quando o agora treinador ainda defendia a equipe dentro das quadras. "Avery fez um grande trabalho junto conosco, preparando o time toda noite, ensinando um pouco sobre a temporada", disse o alemão Dirk Nowitzki. "Ele merece muito crédito", completou o pivô, um dos candidatos a MVP (Jogador Mais Valioso) da temporada.