Baby e Estevam são cortados da Seleção Os pivôs Rafael "Baby" Araújo e Estevam, da Seleção Brasileira de Basquete, não disputarão a Copa América (que definirá quatro vagas para o Mundial do Japão/2006), com início na próxima quarta-feira, em São Domingos na República Dominicana. "Baby" recupera-se de conjuntivite no olho esquerdo e ficará duas semanas de molho. Já Estevam pediu dispensa, alegando problemas pessoais. As vagas serão ocupadas por Caio Torres, do Rayet Guadalajara da Espanha, e Rafael Hettsheimeir, do COC/Ribeirão.