Baby faz 5 pontos na derrota do Toronto Raptors em casa O pivô brasileiro Rafael "Baby" Araújo anotou cinco pontos nos 14 minutos em que esteve em quadra, na derrota do Toronto Raptors, jogando em casa, para o Miami Heat por 98 a 94. Baby converteu dois de quatro arremessos de dois e três pontos e um lance livre em duas tentativas. Conseguiu ainda quatro rebotes, uma assistência, uma roubada de bola e um toco. A equipe de Toronto soma 26 vitórias e 45 derrotas e continua no quarto lugar da Divisão do Atlântico. O grande destaque do jogo foi o ala-armador Dwyane Wade, que fez 37 pontos para o Heat. A equipe de Miami tem agora 48 vitórias e 23 derrotas e segue na liderança da Divisão Sudeste, garantindo também a vice-liderança da Conferência Leste. Outros resultados da rodada Atlanta Hawks 94 x 93 Indiana Pacers Cleveland Cavaliers 107 x 94 Dallas Mavericks New York Knicks 98 x 123 Boston Celtics Philadelphia 76ers 91 x 101 Detroit Pistons New Jersey Nets 86 x 74 Memphis Grizzlies Minnesota Timberwolves 103 x 91 Orlando Magic Houston Rockets 115 x 87 Seattle SuperSonics Denver Nuggets 104 x 115 Utah Jazz Portland Trail Blazers 90 x 106 Sacramento Kings Golden State Warriors 85 x 86 New Orleans Hornets