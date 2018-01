Baixinho da NBA bate recorde Earl Boykins, de apenas 1,65m de altura, jogador mais baixo da liga, bateu o recorde de pontos da NBA anotados numa prorrogação, ao fazer 15 pontos na vitória ontem, em Seattle, do Denver Nuggets sobre o Seattle SuperSonics, por 116 a 110. O recorde anterior era de Butch Carter, do Indiana Pacers, que fez 14 pontos na prorrogação da partida disputada dia 20 de março de 1984 diante do Boston Celtics.