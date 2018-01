Bandeirantes abre 2 a 0 nas oitavas do Nacional de Basquete Jogando em casa, o Bandeirantes/Rio Claro superou o São Paulo FC/Santo André por 87 a 84, na noite deste sábado, no ginásio Municipal de Esportes Felipe Karam, em Rio Claro. Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Jorge Guerra soma agora 2 a 0 no placar na série melhor de cinco partidas das oitavas-de-final do Nacional Masculino de Basquete. Se vencer a próxima partida, fora de casa, na quinta-feira, o time do interior se classifica às quartas-de-final. O cestinha do Rio Branco foi o armador Fernando, com 21 pontos. O seu companheiro de equipe, o ala-pivô Luiz Felipe, registrou 15 pontos. O melhor em quadra do clube de Santo André foi o ala-pivô Mauro, com 20 pontos. Em outra série das oitavas-de-final, o Universo/Ajax venceu o Pinheiros por 87 a 57, em Goiânia. O time goiano abriu 2 a 0 na série e fica a uma vitória da próxima fase. O terceiro confronto acontece na quinta-feira, em São Paulo. Pelo grupo C, que ainda está na disputas da primeira fase, a Ulbra/Torres ganhou do Keltek Basketball por 89 a 82, em São José dos Pinhais. Os gaúchos seguem na segunda colocação (quatro vitórias e uma derrota), enquanto a equipe paranaense é a quarta colocada (duas vitórias e três derrotas).