Bandeirantes e Universo vencem no Torneio de Páscoa O Bandeirantes/Rio Claro (SP) e o Universo/DF saíram na frente nesta sexta-feira, na abertura do 1º Torneio de Páscoa masculino de basquete, que está sendo realizado em Uberlândia, em Minas Gerais. A equipe de São Paulo venceu o Universo/Ajax (GO) por 85 a 81. Na outra partida, o Universo/BRB (DF) ganhou do Telemig/Uberlândia (MG) por 90 a 83. De acordo com o regulamento da competição, as quatro equipes jogam entre si, em turno único, sendo campeã a que somar o maior número de pontos. A competição continua neste sábado.