Bandeirantes recebe o Flamengo pelo Nacional de basquete Ocupando a terceira colocação no Nacional masculino de basquete, o Bandeirantes/Rio Claro encara nesta quarta-feira o Flamengo/Petrobrás, em casa, no Ginásio Felipe Karan, às 20 horas. Na história da competição, as duas equipes se enfrentaram seis vezes, com cinco vitórias do time paulista. "Será uma partida difícil, mas estamos preparados. O Flamengo tem um bom conjunto, mas o ponto forte é o armador Fred. Por isso, não podemos deixar a bola chegar nas mãos dele. Além disso, esperamos o apoio da nossa torcida para mais uma vitória e manter a invencibilidade", disse o ala Evandro Soro. Pelo lado do Flamengo, a equipe do treinador Paulo Teixeira de Sampaio tenta manter a boa campanha apresentada nas últimas rodadas. "Estamos muito animados pelas cinco vitórias consecutivas. Vamos a Rio Claro para vencer e buscar uma melhor posição na tabela. Mas sabemos que não será nada fácil enfrentar o Rio Claro, que está invicto, na casa deles. Temos que impor nosso jogo, fazendo uma forte defesa e ter muita atenção nos rebotes", analisou o pivô Coloneze, do Flamengo. Já o líder Paulistano/Dix Amico recebe na quinta-feira o Universo/BRB, às 16 horas, com transmissão ao vivo do canal pago SporTV. A equipe comandada pelo técnico José Alves dos Santos Neto está invicto na competição, com oito vitórias.