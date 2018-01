Barbosa adia corte para este sábado A falta de consenso entre os membros da comissão técnica da seleção brasileira feminina de basquete adiou para este sábado a decisão sobre a última dispensa no grupo de convocadas para a disputa do Torneio Pré-Olímpico das Américas, no México, entre os dias 17 e 21. O técnico da equipe Antonio Carlos Barbosa não escondeu sua indecisão sobre qual a atleta ficará de fora da delegação de doze jogadores que participarão da competição, onde o campeão estará classificado para Atenas. ?Esse último corte vai ser feito em comum acordo com todos os membros da comissão técnica. Ele poderia ter acontecido há muito tempo, mas resolvemos adiar ao máximo porque temos um excelente elenco", explicou o treinador. Na noite de quinta-feira, Barbosa se reuniu com seus auxiliares mas, como a indecisão persistiu, optaram por observar os dois treinamentos desta sexta-feira, no Rio, na tentativa de se chegar a um acordo. ?Não quero tomar esta decisão sozinho", ,enfatizou o treinador. O embarque para a cidade de Culiacán está previsto para este domingo. A jogadora a ser dispensada sairá de um grupo de quatro atletas, que têm dividido a preferência da comissão técnica: a armadora Jacqueline, a ala/armadora Vivian, além das alas Lilian e Micaela. Estão asseguradas na equipe as armadoras Adrianinha e Helen, as pivôs Alessandra, Érika, Cíntia Tuiú, Kelly e Leila, além das alas Janeth e Iziane. ?Não estou fazendo mistério. Apenas optamos observar por mais um dia o desempenho das atletas", explicou Barbosa, que informará sua decisão neste sábado pela manhã. ?É claro que quem for cortada vai ficar triste, mas deve estar orgulhosa de ter feito parte deste grupo, que é de altíssima qualidade. E só será cortada porque não posso inscrever 13 jogadoras." Além de estar observando qual atleta deve ser a preterida do time, Barbosa se preocupou nesta sexta-feira com o entrosamento de Janeth e Helen e o restante da equipe. Principalmente, porque a primeira se apresentou esta semana, enquanto a segunda há dez dias. De acordo com o treinador, o trabalho diferenciado com ambas atletas é necessário, mas isso não prejudicará a seleção, por causa do ?alto" nível técnico de ambas.