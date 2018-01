Barbosa ainda não definiu 2 titulares Sem poder contar com Silvinha, que ficará três semanas se recuperando de uma inflamação no pé esquerdo, o técnico Antônio Carlos Barbosa começa a definir o time titular da seleção brasileira feminina de basquete, que disputará o Campeonato Sul-Americano no final do mês, no Equador. "Adrianinha, Kelly e Cintía Tuiú têm seu lugares garantidos entre as titulares, sem dúvida", adiantou o treinador. Assim, com uma armadora e duas pivôs confirmadas, restam duas vagas para as alas. Barbosa dá pistas sobre as outras duas titulares, mas vai esperar um pouco mais para se decidir. Silvinha seria uma das escolhidas, não fosse a contusão. "A ausência dela sempre atrapalha, a gente sempre perde, pois a Silvinha é mais experiente, mas existe o lado da oportunidade e da compensação, já que as jogadoras mais jovens da posição terão chances de atuar numa competição internacional", avaliou o treinador. Quem leva vantagem, por enquanto, é Cristina, que já tem experiência internacional como titular da equipe adulta. Lilian e Vivian também brigam por um espaço no time, mas eram reservas em outras disputas. As três devem disputar as duas vagas restantes entre as titulares. Do grupo de 18 jogadoras convocadas, 14 treinam no CT do COC, em Ribeirão Preto, mas Leila já foi descartada do Sul-Americano, por ainda estar fora de forma. Além de Silvinha, Alessandra recupera-se de cirurgia de vesícula e Kátia Regina e Érika treinam com a seleção Sub-21, em Americana. Com isso, Barbosa deverá definir um corte no grupo até sábado, já que 12 atletas viajarão ao Equador. O técnico já realiza os trabalhos táticos em Ribeirão e acredita que o time está assimilando bem as suas orientações. "Essas jogadoras já estiveram em bases de outras seleções comigo e conhecem a minha filosofia de trabalho", disse Barbosa. "Então, o trabalho fica mais simples e rápido, pois é uma continuidade das outras seleções."