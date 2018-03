Barbosa ansioso por testes com Rússia O técnico Antônio Carlos Barbosa está ansioso para ver a performance da seleção brasileira feminina de basquete na série de amistosos que fará contra a Rússia, a partir de sexta-feira, em Palmas-TO. Eles servem de preparação para a disputa dos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, em agosto. "Espero o máximo possível dentro do que treinamos, mas a Rússia é uma adversária forte e nove campeãs vice-campeãs mundiais irão nos enfrentar, ou seja, ela vem com a sua força máxima", afirmou Barbosa, que treina a equipe em Ribeirão Preto. Para o treinador brasileiro, não importa muito qual será o resultado desses amistosos. O fundamental será avaliar a atuação de suas jogadoras. "Se pensasse em resultado, marcaríamos amistosos contra uma equipe sul-americana", revelou. No Pan, Barbosa acredita que Cuba e Estados Unidos são os favoritos ao ouro. "Cuba vai com todas as titulares e os Estados Unidos sempre têm uma equipe competitiva, mesmo sem suas estrelas, pois existem muitas jogadoras lá", explicou o técnico.