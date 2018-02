Barbosa assume secretaria em Bauru O técnico da seleção brasileira de basquete feminino, Antonio Carlos Barbosa, será o novo secretário de esportes e lazer de Bauru. Seu nome foi anunciado nesta quinta-feira pelo prefeito eleito, Tuga Angerami (PDT), com quem ele já trabalhou ocupando o mesmo posto, de 1983 a 1988. Barbosa assumirá o posto na segunda-feira e garante que as novas funções não prejudicarão seu trabalho na seleção, que é sazonal: ?atualmente eu fico de 80 a 90% do tempo em Bauru e quando estiver ocupado com a seleção terei alguém na equipe que manterá o trabalho da Secretaria?, disse. Ele é o segundo técnico de nível nacional a ocupar a pasta municipal de esportes. Em Ribeirão Preto, o escolhido foi Lula Ferreira que, além da seleção masculina, também é técnico do COC. Logo após sua nomeação, Barbosa disse do seu propósito de usar seu bom relacionamento para incluir Bauru nos programas nacionais de esportes e para desenvolver parcerias que possam fazer o setor atender ao maior número possível de habitantes. ?Vamos incentivar o esporte competitivo, mas dando prioridade às atividades de base, que envolvem a população e revelam novos talentos para as diferentes modalidades?, afirmou.