Barbosa convoca 14 para o Pré-Olímpico O técnico Antonio Carlos Barbosa convocou nesta sexta-feira 14 atletas para a fase final de preparação da seleção brasileira feminina de basquete, visando à disputa do Torneio Pré-Olímpico do México, de 17 a 21 de setembro. Para fechar a lista dos Jogos, Barbosa terá de cortar dois nomes. A ala Janeth, que esteve ausente do Pan-Americano, está na lista, mas só deve se integrar à seleção poucos dias antes do Pré-Olímpico. As jogadoras se apresentam domingo à noite, no Hotel Merlin Copacabana, no Rio. A partir de segunda-feira, a equipe ficará treinando no ginásio do Botafogo e no do Tijuca. Na sexta-feira, embarca para Moscou, onde disputará uma série de amistosos contra a Rússia, vice-campeã mundial. Depois a seleção participará de um torneio internacional na Espanha, já com a presença da armadora Helen, que está jogando na WNBA. As 14 convocadas: Adrianinha - armadora, da Unimed/Americana (SP); Alessandra - pivô, do Gysevorsi Euroleasing Sopron (Hungria); Cíntia Tuiú - pivô, da Unimed/Americana (SP); Erika - pivô, da Unimed/Ourinhos (SP); Flávia - ala/pivô, da Unimed/Americana (SP); Helen - armadora, do Washington Mystics (WNBA/Estados Unidos); Iziane - ala, da Phoenix Mercury (WNBA/Estados Unidos); Jacqueline - armadora, da Bourges (França); Janeth - ala, do Houston Comets (WNBA/Estados Unidos); Kelly - pivô, da Cus Chieti (Itália); Leila - ala/pivô, do Santo André (SP); Lilian - ala, da Unimed/Americana (SP); Micaela - ala, da Unimed/Americana (SP); e Vivian - ala/armadora, do Santo André (SP).