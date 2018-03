Barbosa convoca a "fora de série" Leila O técnico Antônio Carlos Barbosa classificou a ala-pivô Leila Sobral de ?jogadora fora de série? para justificar sua inclusão na lista de convocadas para a seleção brasileira. Leila, de 28 anos, retornou ao basquete há um mês, após uma ausência de mais de 3,7 anos. Barbosa divulgou nesta quarta-feira uma lista com 18 nomes, primeiramente para o 28º Campeonato Sul-Americano em Lojas, no Equador, de 22 a 28 de junho. As jogadoras, com média de idade de 24,7 anos e de altura de 1,86 metro, se apresentam segunda-feira, em São Paulo, e iniciam os treinos na terça-feira, no Centro do COC, em Ribeirão Preto. A competição mais importante da temporada, no entanto, será o Pré-Olímpico do México, de 24 a 28 de setembro, quando estará em disputa uma vaga para a Olimpíada de Atenas, em 2004. De 2 a 9 de agosto, o Brasil jogará o torneio de basquete do Pan-Americano de São Domingos. A principal novidade foi a volta de Leila, campeã mundial na Austrália (1994) e prata na Olimpíada de Atlanta (1996). ?Ela sempre terá lugar na seleção. Não temos a preocupação de aproveitamento imediato da atleta. A meta é trazê-la de volta ao grupo e ajudar na sua recuperação. Esperamos poder contar com a Leila, principalmente no Pré-Olímpico. Com a garra que vem demonstrando, isso pode ser possível até no Pan.? Leila não comemorou muito a convocação. Para ela, ?após tanto tempo fora das quadras, já não existe tanta empolgação?. Disse que está bem tecnicamente, mas ainda precisa readquirir o condicionamento físico. No comando da seleção desde 1997, Barbosa vai começar a preparação para o Sul-Americano com as jogadoras liberadas de compromissos no exterior e no Campeonato Paulista. As convocadas ? Armadoras: Adrianinha e Jacqueline; alas-armadoras: Vivian e Silvinha; alas: Silvinha, Liliam, Micaela e Chuca; alas-pivôs: Cristina Carvalho, Kátia Regina, Leila Sobral e Renata; pivôs: Alessandra, Cíntia Tuiú, Érika, Geisa, Mamá, Kelly e Ega.