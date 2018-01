Barbosa corta Flávia da seleção feminina A seleção brasileira feminina de basquete volta a treinar quarta-feira, no Rio, para a disputa do Torneio Pré-Olímpico das Américas, no México, entre os dias 17 e 21. A novidade na equipe será a ausência da ala/pivô Flávia, um dos destaques na conquista do vice-campeonato mundial Sub-21, no início de agosto, na Croácia. Ela foi dispensada pelo técnico Antonio Carlos Barbosa. O corte de Flávia foi motivado pelo fato de Barbosa necessitar fazer dois cortes no grupo de 14 atletas que participaram recentemente de uma excursão à Europa. Agora, o treinador precisará dispensar mais uma jogadora. Ele, no entanto, aguarda a definição sobre a participação da ala Janeth na competição no México - ela estava defendendo o Houston Comets, na WNBA, e ainda não decidiu sobre sua presença na seleção. No Pré-Olímpico, o Brasil está no grupo A e terá de enfrentar o Chile, dia 18, e o México, dia 19, para se classificar à segunda fase. Somente o time campeão da competição assegurará vaga nos Jogos de Atenas, em 2004. O embarque para o México está previsto para domingo. Europa - O Brasil voltou da Europa com um saldo positivo. Em oito jogos, a seleção venceu cinco (Sérvia e Montenegro, Ucrânia, Israel, Dynamo Energeya e Nadezhda) e perdeu três (dois para a Rússia e um para a Espanha). Com os resultados, conquistou o Torneio Internacional de Noginsky, na Rússia, e o vice-campeonato do Torneio Internacional de Cáceres, na Espanha.