Barbosa corta três jogadoras da seleção O técnico da seleção brasileira feminina de basquete, Antônio Carlos Barbosa, definiu na tarde desta segunda-feira, no CT do COC, em Ribeirão Preto, os cortes das três jogadoras que não participarão dos quatro amistosos contra a Rússia, atual vice-campeã mundial, a partir de sexta-feira, dia 11, em Palmas. Cristina, Chuca e Geisa estão fora da lista, mas isso não significa que estão totalmente descartadas dos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, no início de agosto, pois poderão ser aproveitadas em casos de contusões. Barbosa decidiu, também, ficar com 13 jogadoras, ao invés de 12, para incluir Leila no grupo. "A Leila é um investimento que estamos fazendo e, nos amistosos contra a Rússia, vamos revezar as jogadoras no banco", explicou o treinador. Assim, ele terá mais tempo para avaliar Leila e o seu desempenho no retorno ao basquete, pois a jogadora ficou quase quatro anos afastada das quadras devido a uma grave contusão. E Barbosa deixou claro que as três cortadas, que foram campeãs sul-americanas no Equador no final de junho, ainda podem integrar o grupo no Pan ou no Pré-Olímpico, no México, em setembro. Na última competição, por exemplo, Renata foi a cortada e, agora, integra a equipe que vai enfrentar a Rússia. E vale lembrar que Janeth e Helen têm praticamente lugares assegurados quando forem liberadas por seus times na WNBA. As 13 jogadoras que ficaram na seleção brasileira são: Adrianinha, Jacqueline, Silvinha, Vivan, Lilian, Micaela, Renata, Leila, Êga, Cíntia Tuiú, Mamá, Kelly e Alessandra. As três mais experientes do time - Leila, Silvinha e Alessandra - também não participaram do Sul-americano e Barbosa aposta em suas recuperações físicas para a seqüência do trabalho. Porém, definir o time titular só mesmo em Palmas, a partir de quarta-feira. Para evitar transtornos no feriado de 9 de Julho, em São Paulo, Barbosa comandou um treino no domingo e encerrou os trabalhos em Ribeirão Preto nesta segunda-feira. Assim, o grupo ficará de folga na terça-feira. Além do confronto em Palmas, a seleção brasileira enfrentará a Rússia em Brasília, no domingo (13), no Rio de Janeiro, no dia 16, e em São Paulo, no dia 18.