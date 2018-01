Barbosa define a seleção feminina A seleção brasileira feminina de basquete viaja nesta quarta-feira para o Equador para disputar o Campeonato Sul-Americano. A competição será em Lojas, entre os dias 22 e 27 deste mês, e o Brasil tentará conquistar o 19º título - venceu 18 dos 27 disputados. O técnico Antônio Carlos Barbosa definiu o último corte, sábado, quando encerrou a primeira fase de treinos no CT do COC, em Ribeirão Preto. Renata foi cortada, pois a ala Micaela, de Americana, foi aprovada para viajar pelo médico da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), após uma ressonância magnética feito num dos joelhos. Com o corte anunciado por Barbosa, o time brasileiro que disputará o Sul-americano será o seguinte: Mamá, Jacqueline, Chuca, Vivian, Kelly, Geisa, Cíntia Tuiú, Adrianinha, Lilian, Êga, Micaela e Cristina. No Brasil ficam se recuperando de contusões Leila, em Santo André, e Silvinha, além de Alessandra, que se recupera de uma cirurgia de vesícula. Renata se juntará ao grupo novamente após o Sul-americano, para nova etapa de treinos visando os Jogos Pan-americanos de São Domingos, em agosto.