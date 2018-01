Barbosa define o Brasil para pegar o Canadá no basquete O técnico da seleção brasileira feminina de basquete, Antonio Carlos Barbosa, definiu nesta terça-feira as doze jogadores que vão representar o País na disputa de quatro amistosos contra a seleção do Canadá. As escolhidas foram as armadoras Helen, Karen, Lílian e Vivian; as alas Micaela, Palmira e Tayara; e as pivôs Cíntia Santos, Êga, Érika, Kelly e Mama. "Nessa excursão ao Canadá, a nossa preocupação não será a performance, mas a evolução do grupo. Os amistosos servirão para aprimorar as movimentações táticas, dar conjunto e observar as jogadoras", explicou o técnico Barbosa, que convocou as atletas Karen e Palmira pela primeira vez. As jogadoras foram selecionadas para os amistosos depois de três semanas de treinamento no Rio de Janeiro. Os jogos no Canadá começam na próxima segunda-feira. Depois de enfrentar as canadenses, o Brasil realizará mais dois amistosos contra a seleção chilena, em São Paulo, nos dias 28 e 29 de julho. A partir do dia 1.º de agosto, o Brasil participará do 30.º Campeonato Sul-Americano, que acontecerá no Paraguai.