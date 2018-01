Barbosa define último corte amanhã O técnico Antonio Carlos Barbosa anuncia nesta sexta-feira o último corte da seleção brasileira feminina de basquete que disputará o Torneio Pré-Olímpico do México, entre os dias 17 e 21 - o campeão garante vaga nos Jogos de Atenas, em 2004. Ele afirmou ainda não ter escolhido o nome da atleta a ser dispensada, mas já decidiu quantas levará por posição. "Aquela que for dispensada não deve ficar chateada. Deve se sentir feliz por ter participado deste grupo", disse Barbosa, que viajará domingo para a cidade mexicana Culiacán com 12 jogadoras. "Vai ser uma decisão meramente técnica, porque todas as atletas possuem qualidade. Permanecerão as que melhores se encaixaram dentro da nossa filosofia tática para o Pré-Olímpico." De acordo com o treinador, a delegação brasileira será formada por duas armadoras, uma ala/armadora, quatro alas e cinco pivôs. Alguns nomes, no entanto, já são certos: as armadoras Adrianinha e Helen, as alas Janeth e Iziane, além das pivôs Alessandra, Cíntia Tuiú, Erika, Kelly e Leila. Na disputa pelas três vagas restantes estão a armadora Jacqueline e as alas Lilian, Micaela e Vivian. "Janeth, Helen e Alessandra, por exemplo, são jogadoras que vão dar a experiência necessária ao grupo. Ajudar a estabilizá-lo emocionalmente", explicou Barbosa. "A Leila me surpreendeu e está plenamente recuperada. Realizou uma cirurgia no joelho, ficou parada vários anos e também vou contar com ela." Mudança - A Fiba América modificou nesta quinta-feira a tabela do Torneio Pré-Olímpico e antecipou em um dia a estréia do Brasil, que está no grupo A. Com as alterações, a seleção fará seu primeiro jogo no dia 17, contra o Chile, e, no dia seguinte, enfrentará o México, folgando no dia 19. As duas melhores classificadas passam à semifinal. "Essa nova tabela melhora a nossa situação, porque não faremos quatro partidas seguidas. Agora jogamos duas vezes, descansamos um dia e vamos para a semifinal e final", disse Barbosa. "Só iremos mudar a programação de treinamentos no México." Na primeira fase do Pré-Olímpico, as seleções jogam entre si, em seus respectivos grupos. As duas primeiras colocadas de cada chave se classificam à semifinal, no sistema de cruzamento olímpico: 1º A x 2º B e 1º B x 2º A. Os vencedores decidem o título no dia 21.