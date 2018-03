Barbosa elogia desempenho da seleção O técnico da seleção feminina de basquete, Antônio Carlos Barbosa, está satisfeito com a preparação da equipe para os Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, na República Dominicana, e o Torneio Pré-Olímpico, no México. Segundo ele, as jogadoras estão apresentando um bom nível técnico e os amistosos contra a Rússia estão servindo como ótimos testes na avaliação do elenco, sobretudo das atletas mais jovens. ?Perdemos o primeiro amistoso nos detalhes", disse Barbosa, ressaltando que a seleção foi derrotada apenas na prorrogação (71 a 68). "Nos recuperamos neste segundo confronto (domingo), mas ainda precisamos melhorar a movimentação", afirmou o treinador, ao lembrar da vitória por 59 a 58. Outra preocupação do treinador foram os altos índices de erros nos lances livres. "Não é um fato muito comum errar tanto. Porém, quando as coisas são anormais, podemos ficar mais tranqüilos porque dificilmente vão se repetir", afirmou Barbosa. Nos próximos dias, o treinador vai comandar treinamentos nos períodos da manhã e tarde. As atletas que participaram de grande parte do segundo jogo contra as russas farão apenas trabalhos leves. A seleção volta a enfrentar a Rússia na quinta-feira, no Rio, e na sexta-feira, em São Paulo. Depois deste último confronto, o Brasil encerra a sua fase de preparação. A estréia nos Jogos Pan-Americanos está marcada para o dia 2 de agosto. Já o Torneio Pré-Olímpico tem início em 24 de setembro.