Barbosa prevê equilíbrio no Mundial As meninas da seleção brasileira de basquete já estão em Taicang, onde disputam o Mundial, a partir de sábado ? a estréia será contra as chinesas. Para o técnico Antônio Carlos Barbosa, o torneio será equilibrado, ?com nove equipes fortes entre as 16?. Mas, segundo ele, os Estados Unidos (campeões olímpicos e mundiais) são favoritos. Os times de Austrália, Brasil, China, Cuba, Espanha, França, Iugoslávia e Rússia também são candidatos ao pódio.