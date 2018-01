Barbosa prevê trabalho no Mundial, mas fica satisfeito A presença do Brasil no Grupo A do Mundial de basquete feminino, daqui a sete meses no Brasil (junto com Argentina, Espanha e Coréia do Sul, sendo que passam três à fase seguinte), agradou o técnico o técnico Antônio Carlos Barbosa. Ele acredita que suas comandadas terão trabalho para garantir a classificação. ?A Espanha ficou em terceiro lugar no Europeu. Ganhamos delas em um jogo muito difícil nas quartas-de-final da Olimpíada de Atenas/2004. Seu basquete é muito tático. Mas gosto de jogar com times europeus. Encaixam bem com nosso jogo. A Coréia do Sul foi última em Atenas. Mas tem jogadores perigosos, um estilo à base de velocidade e longa distância. A Argentina é a que menos pode causar problemas?, avaliou o técnico. As brasileiras gostaram da distribuição dos grupos. ?Nenhum seria fácil para a gente, mas acho que se jogarmos do jeito que sabemos ganharemos de todos na primeira fase. A Espanha é a mais difícil?, observou a pivô Kelly. Gerasime ?Grego? Bozikis, presidente da Confederação Brasileira de Basquete, cobrou uma boa colocação da Seleção Brasileira: ?Este será o oitavo Mundial em nosso País, o que mostra nossa força. E que em 23 de setembro nossa Seleção esteja no pódio.? Sem instalações no Rio de Janeiro ? que terá o Pan/2007 ?, o dirigente teve de trazer a competição para São Paulo. Lars Grael, secretário estadual da Juventude, Esporte e Lazer, disse que o investimento para este Mundial será de R$ 3 milhões ? com metade paga pelo Estado. O restante será dividido entre as prefeituras de São Paulo e Barueri e patrocinadores. Dentre as reformas no Ginásio do Ibirapuera constam a reforma no telhado, para não haver goteiras, e a troca dos placares eletrônicos. A convocação da Seleção, segundo o técnico Barbosa, será em abril. Em julho, a equipe deve disputar um Pré-Mundial já nos ginásios de competição, depois de vistoria da Federação Internacional de Basquete, a Fiba.