Barbosa promete lutar pelo pódio no Mundial de basquete O técnico da seleção brasileira feminina de basquete, Antonio Carlos Barbosa, convocou nesta terça-feira 21 jogadores para a primeira fase de preparação para o Mundial, que será disputado em São Paulo, de 12 a 23 de setembro. "É um grupo de muito potencial, que mistura experiência e juventude. Podemos observar a excelente evolução em relação ao Mundial de 2002. Iziane, Érika, Adrianinha e Micaela amadureceram e estão jogando muito melhor", afirmou Barbosa. A apresentação será no dia 4 de junho, e pelo menos duas atletas devem se atrasar: a armadora Adrianinha, que está grávida e deve dar à luz em meados de maio, e a ala-armadora Iziane, que deve disputar a temporada da WNBA, a liga profissional norte-americana. Barbosa ignorou a crise provocada pela divisão do Nacional masculino e disse que o basquete brasileiro passa por um "momento muito especial", prometendo lutar pelo pódio nos dois Mundiais - o masculino será de 19 de agosto a 3 de setembro, no Japão. "Investimos bastante nos treinamentos, incluindo a parte de tecnologia e informática, e daremos para nossas atletas todas as condições de trabalho para alcançar o nosso objetivo, que é disputar a final no ginásio do Ibirapuera", prometeu o presidente da CBB, Gerasime Bozikis, o Grego. Antes do Mundial, a seleção feminina disputa amistosos contra Canadá, China e Espanha, além do Sul-Americano do Paraguai. "Teremos um excelente tempo de treinamento, em torno de três meses, para prepararmos a seleção e cumprir o nosso objetivo de subir ao pódio", afirmou Barbosa. Confira as 21 convocadas Pivôs Ísis - 22 anos - Catanduva (SP) Alessandra - 32 anos - Ros Casares Valencia (Espanha) Érika - 24 anos - Barcelona (Espanha) Cíntia Tuiú - 31 anos - Le Schio Club (Itália) Mamá - 28 anos - Madalloni (Itália) Kelly - 26 anos - Santo André (SP) Graziane - 23 anos - Penta Faenza (Itália) Êga- 28 anos - São Caetano (SP) Alas Sílvia - 23 anos - Ponte Preta (SP) Janeth - 37 anos - Ros Casares Valencia (Espanha) Tayara - 23 anos - Yaya Maria Porta XI (Espanha) Jaqueline - 20 anos - Jundiaí (SP) Palmira - 21 anos - Bauru (SP) Karen - 22 anos - Ourinhos (SP) Alas/Armadoras Iziane - 24 anos - Seattle Storm (EUA) Lílian - 26 anos - Ourinhos (SP) Micaela - 26 anos - MTK Polfa Pabiance (Polônia) Vivian - 30 anos - São Caetano (SP) Armadoras Helen - 33 anos - Barcelona (Espanha) Adrianinha - 27 anos - Penta Faenza (Itália) Claudinha - 31 anos - Lattes Maurin Montpellier (França)