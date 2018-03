Barbosa testa recuperação de atletas O técnico da seleção brasileira feminina de basquete, Antônio Carlos Barbosa, define nesta quinta-feira, em Palmas, o time titular que iniciará, na sexta, a primeira partida da série de quatro amistosos contra a Rússia - os outros serão disputados em Brasília (domingo), Rio de Janeiro (dia 16) e São Paulo (dia 18). As russas são as atuais vice-campeãs mundiais e, segundo Barbosa, pelo menos nove jogadoras que estiveram na China, no Mundial do ano passado, enfrentarão a seleção brasileira nesses amistosos. Barbosa tem 13 jogadoras à sua disposição e, em cada jogo, uma ficará fora do banco de reservas. Ele optou por levar uma a mais, em relação às 12 habituais, porque quer avaliar melhor o rendimento de Leila Sobral, que ficou quase quatro anos sem jogar. Depois disso, Leila jogou apenas algumas vezes e Barbosa resolveu apostar em sua recuperação física e atlética. A pivô Alessandra, recuperada de cirurgia de vesícula, não deverá ser problema, assim como a ala Silvinha, que não disputou o Sul-Americano do Equador, em junho, porque tinha uma inflamação num dos pés e que ameaçava afetar o outro. A ala Renata, que não foi ao Equador, também será avaliada nesses amistosos.