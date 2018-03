Barbosa traz Leila de volta à seleção A ala-pivô Leila Sobral, que voltou ao basquete há menos de um mês ? estava afastada desde 1999, por contusão ?, deve estar na lista das convocadas para a seleção brasileira que o técnico Antônio Carlos Barbosa divulga nesta quarta-feira. O Brasil não pode desperdiçar jogadoras talentosas e não contará com atletas como Janeth, Helen e Iziane, na WNBA, cujas datas coincidem com a temporada da Federação Internacional de Basquete (Fiba). A última competição de Leila, de 1,86 metro e 28 anos, pela seleção (sob o comando de Barbosa), foi o Pan-Americano de Winnipeg, no Canadá, em 1999, quando sofreu contusão no joelho direito, que exigiu cirurgia e longa recuperação (move processo contra o Comitê Olímpico Brasileiro, pedindo ressarcimento das perdas que teve enquanto ficou parada). Antes disso, Leila foi campeã mundial em 94, na Austrália, e vice olímpica em 96, em Atlanta. A técnica Laís Elena Aranha, que comanda Leila no Santo André, disse que o problema da atleta é físico. ?Tecnicamente, ela não perdeu nada. Jogou o segundo tempo contra Americana, no sábado, e fez 23 pontos, com apenas 50% da forma física.? Barbosa confirma nesta quarta-feira o grupo para o Sul-Americano do Equador (22 a 28 de junho), o Pan-Americano de São Domingos (2 a 9 de agosto) e o Torneio Pré-Olímpico do México (24 a 28 de setembro), que classifica o campeão para a Olimpíada de Atenas. A pivô Érica, que não foi para a WNBA nem tem clube no Brasil, disputará o Mundial Sub-21, na Croácia, de 25 de julho a 3 de agosto, antes de se integrar à seleção adulta.