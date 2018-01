Técnico Barbosa volta à seleção brasileira feminina de basquete

Antonio Carlos Barbosa assume o comando da seleção brasileira feminina de basquete pela terceira vez na carreira. O anúncio foi feito pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB) nesta segunda-feira. O treinador assume o lugar de Luiz Augusto Zanon, que renunciou ao cargo na última sexta-feira.

"Com a proximidade dos Jogos Olímpicos, faltando um pouco mais de sete meses para o início da competição, entendemos que esse é o nome ideal. Acreditamos que conseguirá montar uma equipe competitiva para os Jogos do Rio", afirma Vanderlei Mazzuchini, diretor técnico da CBB.

Depois de comandar a equipe brasileira entre 1976 a 1984, Barbosa esteve à frente da seleção de 1996 a 2007, quando conquistou o bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney (2000) e a prata nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Em sua terceira passagem, Barbosa fará um trabalho voltado para a Olimpíada de 2016. A reestreia do técnico será no evento-teste dos Jogos do Rio, entre 15 e 17 de janeiro.

"Vejo o Brasil com muitas chances de disputar uma medalha. Tenho o espírito vencedor e não entro em uma competição pensando que não vou conseguir uma medalha. Eu acredito que essas jogadoras tem condições de disputar uma medalha. Eu acho que o Brasil tem uma mescla de jogadoras experientes, outras nem tanto e outras bem jovens. Esse mix pode dar uma boa classificação para o nosso país", diz Barbosa.

"O trabalho começa de fato a partir do dia 6 de janeiro, quando as jogadoras se apresentam para o evento-teste. Vou respeitar a convocação feita pelo Zanon (Luiz Augusto). A única questão que precisamos ver é a da Damiris, que está com uma fratura por estresse na perna e não vem jogando", explica.

O treinador também comandou o Ourinhos (SP) no vice-campeonato da Liga de Basquete Feminino (LBF), em 2010/11 e 2011/12, e ficou com o quarto lugar no Maranhão Basquete (MA) na temporada 2013/14. Desde então, vinha apenas participando de clínicas e palestras.