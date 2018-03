Barcelona de Varejão na final da Euroliga Diante de quase 17 mil torcedores no Palau San Jordi, o Barcelona do brasileiro Anderson Varejão venceu nesta sexta-feira o CSKA de Moscou, por 76 a 71, na partida da semifinal da Euroliga de Basquete. Agora, a equipe espanhola enfrentará o time italiano da Benetton/Treviso, que ganhou por 65 a 62 de outro time italiano, o Montepaschi Siena. A final será no domingo.