Barkley diz que Jordan voltará a jogar O maior jogador de basquete de todos os tempos, Michael Jordan, está preparando seu retorno às quadras. Quem garante é Charles Barkley, que diz ter sido convencido pelo amigo Jordan a voltar junto com ele para a NBA. Segundo Barkley, os dois até já estariam treinando juntos, para perder peso e retomar a velha forma, e planejam defender o Washington Wizards (Jordan é um dos donos desta equipe) na próxima temporada. Em março deste ano, a revista norte-americana ?Sports Illustrated? já havia antecipado que Jordan estava planejando seu retorno. Mas, na ocasião, o jogador, que foi 6 vezes campeão da NBA, pelo Chicago Bulls, negou esta possibilidade. Segundo Barkley, Jordan o procurou no Natal do ano passado, lhe disse que estava planejando voltar e perguntou se ele queria fazer o mesmo. ?A única razão para o meu regresso é que Jordan me pediu?, confessou Barkley, que foi eleito um dos 50 melhores jogadores da história da NBA. Na semana passada, Jordan esteve na casa de Barkley, em Scottsdale, Arizona, e os dois disputaram uma partida com alguns jogadores universitários e Penny Hardaway, do Phoenix Suns. ?Michael esteve fantástico?, afirmou Barkley, que disse estar treinando cerca de seis horas por dia, assim como Jordan, e que já teria perdido 20 quilos.. Barkley revelou que a partir do dia 24 de maio, quando acaba seu contrato como comentarista da NBA para uma TV norte-americana, ele e Jordan irão fazer um treinamento intenso por 1 mês. Depois disso é que eles irão decidir se voltam mesmo às quadras.