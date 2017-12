Baron Davis brilha na quarta vitória seguida do Warriors Com uma brilhante atuação do ala/armador Baron Davis, que voltou a superar a barreira dos 30 pontos, o Golden State Warriors venceu em casa o Sacramento Kings, por 117 a 105, na rodada desta quinta-feira da NBA, no duelo californiano da Divisão Pacífico. Davis esteve impecável, acertando 12 de 20 arremessos de quadra, sendo 2 de 5 de três pontos, e 10 de 10 lances livres. No total, foram 36 pontos e 18 assistências, sua melhor marca como profissional, além de oito rebotes e três roubadas de bola. O Warriors conquistou a quarta vitória consecutiva, melhorou sua campanha para 6-3 e está em segundo lugar na Divisão do Pacífico, logo atrás do Los Angeles Clippers (5-2). O ala/armador Kevin Martin marcou 26 pontos para o Kings, que vinha de quatro vitórias e agora está em quarto lugar na divisão com um retrospecto de 5-3. No outro jogo da rodada, o Houston Rockets venceu o Chicago Bulls por apenas um ponto de diferença: 101 a 100. Com o resultado positivo, o time do Texas empatou com o New Orleans Hornets na segunda posição da Divisão Sudoeste com seis vitórias e três derrotas. O Chicago é o terceiro da Divisão Central (3-5).