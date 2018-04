Basquete: 2º finalista sai amanhã O segundo finalista do Campeonato Paulista Masculino sai nesta quinta-feira, após o quinto e decisivo jogo da série melhor-de-cinco do playoff semifinal, entre COC/Ribeirão Preto e Tilibra/Copimax/Bauru, às 20 horas, no ginásio da UNI-COC, em Ribeirão Preto (ESPN Brasil). Bauru, que estava em desvantagem, empatou a série por 2 a 2, terça-feira, ao vencer Ribeirão por 87 a 83. A decisão do Paulista, que também será definida em uma série melhor-de-cinco jogos, o primeiro deles marcado para domingo e os outros dois para terça-feira e quarta-feira. Se necessários, os quarta e quinto jogos serão nos dias 18 e 21.