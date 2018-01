Basquete: 4 times disputam liderança A sétima rodada do returno do Campeonato Nacional Masculino de Basquete terá seis jogos, nesta sexta-feira, e quatro equipes entram em quadra em condições de assumir a liderança da competição: Vasco, Marathon/Franca, Unit/Uberlândia e COC/Ribeirão Preto, todas com 36 pontos ganhos. Uberlândia vai receber o Vasco no jogo da televisão, às 21 horas, com SporTV. Às 20 horas, Franca vai jogar contra o Universo/Ajax, em Goiânia, e Ribeirão Preto, que atuará em casa, é o favorito diante da Sogipa que não venceu nenhum dos 20 jogos disputados. Completam a rodada, também às 20 horas: Tilibra/Copimax/Bauru x Sercomtel/Londrina, Flamengo/Petrobrás x Unisanta e Valtra/UMC/Mogi x Ipiranga/Badesc.